Varetektsfengslet etter drapsforsøk

29-åringen, som er siktet for drapsforsøk i Sandnes, ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, de to første ukene i isolasjon. Han er siktet for å ha knivstukket en annen mann på bedriftshotellet i Sandnes tirsdag. Den siktede hevder at han handlet i nødverge. Det tror ikke Stavanger tingrett han på.