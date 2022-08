Varetektsfengsles i fire uker

En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett varetektsfengslet i fire uker, to av de med brev- og besøksforbud samt fullstendig isolasjon. Dette er den samme mannen som onsdag ble arrestert og siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det, etter at en mann ble knivstukket på Hana i Sandnes forrige helg.

Politiet kunne imidlertid melde tidligere fredag, at mistanken mot mannen for dette forholdet er svekket, og at det ikke lenger er skjellig grunn til mistanke for medvirkning til kroppsskade.

Han ble likevel siktet for et tidligere ran, og det er for dette ranet at han nå er varetektsfengslet.