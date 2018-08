Varetektsfengsla i to nye uker

Den 17 år gamle gutten, som er siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård, er varetektsfengsla i to nye uker i Bergen tingrett. – Han har samtykket til at rettsmøtet går som såkalt kontorforretning, sier påtaleansvarlig Marte Engsli Lysaker.