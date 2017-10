Varetektsfengsla i fire veker

Den tyske mannen som er sikta for å ha stukke ein annan tysk mann med kniv i Bjerkreim i helga, er varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøkskontroll. Det opplyser mannens forsvarar, Brian Skjefrås. Politiet bad om fire veker varetekt, blant anna grunna faren for at mannen kan stikke av sidan han er utanlandsk statsborgar.