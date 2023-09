Varetektsfengsla etter brann

Ein av dei to ungdomane som er sikta etter brannen på Hommersåk i Sandnes, er varetektsfengsla i fire veker på institusjon.

Det stadfestar hans advokat til NRK.

Det var naustet til Noregs eldste båt i drift som brann ned natt til torsdag og eit anna naust som husa ein pub og restaurant fekk også store skadar i brannen.

Den eine ungdomen som er over 18 år har i dag vore i fengslingsmøte.

Bård Hermansen er hans advokat og han seier at hans klient har samtykka til varetektsfengsling på institusjon, sjølv om han ikkje erkjenner straffskuld for brannen.

– Han samtykker til varetektsfengsling på institusjon fordi han ser sjølv at han har behov for hjelp og bistand. Og håpet er at han kan få det på den institusjonen, seier Hermansen.