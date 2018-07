Vard Haugesund slo Vidar

Jørgen Voilås sikret tre poeng for Vard Haugesund da Vidar ble slått 2-1 i 2. divisjon, avdeling 2 i fotball for menn. 21-åringen scoret begge målene for Vard Haugesund. Georg André Danielsen scoret målet for Vidar, skriver NTB.