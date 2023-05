Varaordførar i Sandnes budde i Seabrokers sin ferieleilighet

Aftenbladet skriv i dag at kort tid etter at varaordførar i Sandnes, Pål Morten Borgli budde ei veke i selskapet Seabrokers sin leilegheit på Gran Canaria i 2019, så var han med på eit møte om Forus si framtid. På det møtet hevda Seabrokers at dei ville tape 55 millionar kroner dei føreslåtte endringane. Eigar av Seabrokers, Ragnvald Albretsen og ordførar i Sandnes, Stanley Wirak var også til stades på møtet.

Borgli seier til Aftenbladet at lån av ferieleilegheita var del av ein sponsoravtale mellom dottera hans og Seabrokers. Opphald, reise, straum og mat blei betalt av meg, seier Borgli.