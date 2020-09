Var i skilsmisse – sikta for drapsforsøk på kona

Då politiet kom til einebustaden på Austrått i Sandnes tysdag fann dei ei kvinne og ein mann. Kvinna var skadd, men ikkje livstrugande. Ho vart send til sjukehus.

– Vi kan ikkje seie nøyaktig kva den sikta har forklart, men han knyter seg til åstaden, seier påtaleansvarleg Christine Kleppa.

Politiet arbeider no for å få oversikt over kva som skjedde.

I ferd med å bli skilde

– Vi avhøyrer vitne og dei involverte. Det vil kunne gi oss meir informasjon, seier Kleppa.

Den sikta mannen blei avhøyrd tysdag kveld. Han vedgår ikkje straffskuld. Mannen skal også avhøyrast vidare seinare onsdag.

Mannen og kvinna er gift, men er i ein skilsmisseprosess, opplyser Kleppa. Dei har ikkje budd saman den siste tida.

Vil be om fengsling

Kvinna ligg enno på sjukehus, men er i ein slik tilstand at ho kan avhøyrast. Politiet kjem til å gjennomføre avhøyr med henne onsdag, ifølgje Kleppa.

Den sikta mannen er i 60-åra. Politiet kjem til å krevje han fengsla, men ifølge Kleppa er det ikkje avgjort kva tid det skjer.