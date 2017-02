Våpenamnesti i tre måneder

Fra 1. mars til 31. mai kan folk levere inn ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse. Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen fengsel i inntil to år. Kontakt politiet på 02800 hvis du har spørsmål om saken.