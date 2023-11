Vant toppoppgjør

Stavanger Oilers vant den viktige eliteseriekampen mot serieleder Vålerenga tirsdag kveld. Oilers lå under 1–3 etter to perioder, men avsluttet knallsterkt i den tredje perioden, og 4000 publikummere på hjemmebane så at sluttresultatet til slutt ble 6–3 over hovedstadslaget.

Seieren betyr at det igjen er full spenning blant tettrioen, Vålerenga, Storhamar og Oilers.