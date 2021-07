Vant tilbake datteren etter åtte år

– Det har vært mange harde runder i retten gjennom åtte år. Denne runden var definitivt den hardeste. Det føltes som det var nå eller aldri.

I april fortalte NRK historien om Linn Cathrin fra Jæren som mistet omsorgen for datteren i 2013 og har siden da kjempet for å få den tilbake. Hun har i årene etter skaffet seg leilighet, utdanning og jobber i dag med barn med spesielle utfordringer.

Likevel mente barnevernet at hun ikke burde få omsorgen for sin egen datter.

Vi stilte spørsmålet om hva som skal til før man kan bli regnet som skikket igjen når man først har blitt stemplet som uskikket?

Nå har vi fått svar. I Linn Cathrin sin sak i alle fall. NRK har valgt å kun bruke fornavnet på Linn Cathrin av hensyn til datteren.

– Etter at rettssaken var over så gikk jeg stille og mutt til bilen. Så bra glapp det ut av meg. Jeg vant, sier Linn Cathrin.

Rettssak

Saken til Linn Cathrin var oppe i Sør-Rogaland tingrett i slutten av juni. I etterkant av NRKs saker, og i forkant av rettssaken, hadde en tredje sakkyndig vurdert Linn Cathrin sin omsorgsevne.

Det var psykolog Arvid Voster, som har blitt benyttet som sakkyndig og fagkyndig dommer av retten siden begynnelsen av 90-tallet.

Hans anbefaling var klar:

– Jeg vurderte at mor har endret seg og å ha god nok omsorgsevne i forhold til barnets omsorgsbehov i dag. Jeg mente under rettsmøte at det er det beste for barnet å flytte hjem til moren, sier Voster til NRK.

Han la stor vekt på hva datteren til Linn Cathrin sa til ham.

– Jeg kunne ikke gått inn for denne løsningen dersom barnet hadde ønsket å bli boende i fosterhjemmet. Men i denne saken hadde barnet over flere år, sagt at det ønsket å flytte til moren, sier Voster.

NRK sin sak fra april omhandlet i stor grad Hå kommune sitt arbeid for å få til en tilbakeføring. Hvorvidt dette arbeidet var godt nok eller ikke. Voster fikk også oppgaven med å vurdere dette.

– Når det gjelder kommunens arbeid for gjenforening, kunne jeg ikke finne dokumentasjon på dette, sier han.

Men selv om Vosters anbefalinger var klare, stod kommunen fortsatt lenge på sitt i retten. De ønsket ikke at Linn Cathrin skulle få datteren hjem.

Linn Cathrin på telefon med datteren som nettopp hadde fått vite at hun fikk flytte sammen med moren. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Aldri opplevd lignende

Derfor ble rettssaken i Sør-Rogaland tingrett litt annerledes. Det var satt av to dager til saken i retten, og på slutten av dag en mente dommer Per Våland Mauritzen at i denne saken måtte man kunne komme frem til en løsning.

På dag to spurte Mauritzen om Vosters anbefaling, og varslet da at denne ville bli lagt til grunn. Dermed var det allerede klart at det ville bli tilbakeføring.

Resten av dagen ble brukt til forhandlinger og praktisk tilrettelegging for barnet. Til slutt snudde kommunen og la ned påstand om tilbakeføring de også.

Da ble det dommen.

– Jeg har aldri tidligere opplevd lignende behandling i retten i en barnevernssak, men jeg tenker at dette var en god måte å gjøre det på. Det å nedlegge felles påstand og enighet vil gjøre det mye lettere å få til et konstruktivt samarbeid mellom partene i saken, sier Voster.

Kommunens reaksjon

– Vi håper at dette er den beste løsningen for denne jenta, sier barnevernsleder i Hå kommune, Therese G. Haugstad.

– Med de nye opplysningene som kom frem under rettssaken, så mener vi at det er det beste at barnet ble flyttet hjem igjen til mor.

Haugstad forteller at kommunen endret påstanden i retten etter sakkyndig Vosters vitnemål. Hun mener han var tydeligere i retten, enn i rapporten i forkant.

Barnevernsleder i Hå kommune, Therese G. Haugstad mener det er vanskelig å si om de har gjort noen feil i saken til Linn Cathrin. Foto: Arild Eskeland / NRK

Selv om Voster i sin rapport og i sitt vitnemål mente at det ikke forelå noe dokumentasjon på om kommunen hadde gjort et arbeid for å få til gjenforening i denne saken, mener Haugstad at kommunen har gjort det.

– Men vi tar med oss det som stod i rapporten videre i vårt arbeid, sier hun.

– Kommunen mente i forkant av rettssaken at det ikke trengtes en ny sakkyndig vurdering. Så mener dere nå at det kom frem flere nye opplysninger. Tok dere feil da dere ikke vil ha ny sakkyndig?

– Det er vanskelig å si at vi tok feil, men vi er glad nå for at det kom en ny sakkyndig med nye vurderinger.

– Realitetene i denne saken har ikke endret seg fra sist gang vi intervjuet dere. Hvorfor har ikke Hå kommune klart å finne informasjonen den sakkyndige fant ut? Dere har hatt denne saken i åtte år ...

– Vi har tatt våre vurderinger ut fra vårt fag og vår kompetanse, og han har tatt sine vurderinger.

– Har dere opplevd å «tape» en sak om tilbakeføring der et barn har bodd i fosterhjem så lenge?

– Nei, det har vi ikke.

Selv om kommunen ikke vil ta så mye selvkritikk i denne saken, erkjenner barnevernslederen at de burde gjort mer for å bli bedre kjent med Linn Cathrin.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes i denne saken?

– Ja det tror jeg nok vi kunne, sier Haugstad.

Sommerferie

I NRK sin sak fra april så vises det til flere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) der norske barnevern har fått kritikk for å ha gjort for lite for å til gjenforeninger mellom barn og biologiske foreldre. Linn Cathrins advokat, Målfrid Ølberg, mener dette har hatt betydning for Linn Cathrin sin sak.

Nylig ble Norge felt i EMD igjen.

– Det økte fokuset på tilbakeføring har hatt stor betydning. Tidligere var det sånn at hvis barn var plassert i et fosterhjem en viss periode så var det helt umulig for foreldre å få barna tilbake. Nå har man uttalt veldig klart at gjenforening er målet.

– Har du hørt om noen sak der foreldre har vunnet tilbake omsorgen for barna etter åtte år?

– Jeg har aldri hørt om det før, sier Ølberg.

Advokat Målfrid Ølberg tror dommene Norge har fått mot seg i EMD har fått betydning for saken. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I leiligheten på Jæren har Linn Cathrin hatt travle dager. Har hun plass til alt datteren skal ha med seg? Men mest har hun tenkt på hvordan datteren vil reagere. Hun har i flere år sagt at hun vil flytte hjem til mor, men hva nå når det blir en realitet?

Telefonen ringer. Linn Cathrin har ventet på denne telefonen. Voster har fått oppgaven med å fortelle datteren om dommen og så ringe Linn Cathrin. Dette blir dere første samtale etter rettssaken som vil snu opp ned på livene til dem begge.

– Gleder du deg veldig? Har du fått beskjed?

– Mhm.

Etter å ha snakket i noen minutter sier de «ha det» for denne gangen. Om to dager skjer flyttingen. Linn Cathrin klarer ikke å holde tårene tilbake.

– Det er som jeg sier til henne, at noen ganger gråter mamma fordi hun er glad ... og lettet.

Linn Cathrin forteller at hun nå har lagt planer for en slags sommerferie med datteren. De skal endelig få muligheten til å virkelig bli kjent med hverandre etter åtte år med 3, 4 og 6 årlige samvær på noen timer. Nå skal de ta tiden til hjelp.

– Nå flytter hun faktisk hjem. Nå må vi bruke masse tid på å bli kjent igjen. Jeg har kastet meg rundt og laget en sommerferie. Veien må bli til mens vi går.