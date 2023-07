Vanskeligere for turister å reise inn i Lysefjorden

Det haster med å få et bedre transporttilbudet for turister i Lysefjorden. Det sier Hessel Haker, daglig leder ved 4444 på Flørli. – Etter ferjekollisjonen i Lysefjorden søndag er det blitt vanskeligere for turister å reise inn. Det var veteranfergen MF Skånevik som smalt i fjellveggen etter at skipperen sovnet på broen.