Vanskelegare å få jobb med utanlandsk namn

Det er mellom 20 og 40 prosent mindre sjanse for å bli kalla inn til jobbintervju dersom du har pakistansk-klingande namn.

Det same gjeld dersom namnet kjem frå Aust-Europa, men då er prosenttalet noko lågare, seier sosiologiprofessor Arnfinn Midtbøen.

Geolog og geofysikar Paul Olkowski-Malon kjenner til dette. Han kom til Noreg som barn og er utdanna her i landet. Men han måtte til Polen for å finne seg jobb.