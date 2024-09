Vannskuter-ulykken: Tror det kan ha vært et sammenstøt

Politiet fortsetter etterforskningen av ulykken der to gutter mistet livet utenfor Stavanger i helga, skriver de i en pressemelding.

– Det gjenstår fremdeles mye arbeid. Per nå vet vi at opplysningene vi har ikke utelukker at fartøyenes kurser har krysset hverandre, og det har blitt et sammenstøt, men det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om dette, sier politiadvokat Øyvind Bore.

Det er fremdeles for tidlig å si noe om dødsårsaken til de to guttene.

Taktisk jobber politiet nå med avhørene av dem som sist var i kontakt med de avdøde guttene. Det gjenstår fortsatt noen avhør.