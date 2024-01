Vannlekkasje i Eigersund

Nødetatene er på vei til Nyåskaiveien i Eigersund, etter melding om en større vannlekkasje, samt et tak som har falt sammen. Dette har skjedd i et nærings- og industriområde, og ikke noe tyder på at det har skjedd personskade, men politi og redning vil nå undersøke på stedet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest poliktidistrikt, Sindre Lotsberg.