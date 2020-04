Vannlekkasje i Bekkefaret i natt

Masse vann rant ut i Hjalmar Johansens gate og skapte oversvømmelser etter at hovedvannledningen i Bekkefaret sprakk natt til langfredag, skriver Aftenbladet. Vannverket forteller at gata er stengt like ved Ullandhaug skole og må nok holdes stengt til etter påske. Vannet har forårsaket store skader på asfalten og grunnen.