Vannlekkasje i bedriftsbygg

Kjelleren i et større bedriftsbygg i Oddahagen på Forus skal ha fått en halv meter med vatn etter en lekkasje. Brannvesenet har rykket ut med utstyr for å pumpe ut vatnet igjen. Det skal også være vannlekkasje i et bygg på Torget i Stavanger.