Vannet er tilbake på Lura i Sandnes

Vannet er nå tilbake i Lura/Vibemyrområdet i Sandnes. Det melder Sandnes kommune på hjemmesiden sin. Et brudd i en vannledning på Vibemyr i Sandnes førte til at mange husstander ble uten vann i en periode, Mange i området vil imidlertid oppleve brunt vann fra springen. Dette er ikke farlig og vi anbefaler at husets laveste vannutaket brukes, skriver kommunen.

Bedriftsveien i Sandnes er foreløpig stengt.