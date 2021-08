Vangen 2022 nesten utsolgt

Den festivalen i Vangen i Haugesund er allerede nesten utsolgt for 2022. I år var det plass til 1500 personer, og det er solgt nesten like mye for neste år. Festivalsjef Steinar Liardal sier Haugesunds Avis at de aldri har vært i nærheten av et slikt salg så tidlig.