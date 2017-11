Valen nektet straffskyld

Komiker Kristian Valen nekta for å ha trua politiet da ankesaken mot ham starta i Borgarting lagmannsrett i dag. I fjor blei han dømt til 21 dagers fengsel for truslene. Han blei også dømt for å ha båret en våpenkopi på Aker Brygge mens han var berusa.