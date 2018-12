Valdtektssikta pågripen på ny

Kvinna som er sikta for overgrep mot ein mindreårig gut, blei i dag avhøyrt mistenkt for brot på kontaktforbodet, melder Aftenbladet. Det var i november NRK melde at ein kvinneleg barneskuletilsett i 50-åra er sikta for valdtekt av ein gut under 14 år.