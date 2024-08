Våknet av at bilen ble stjålet

En beboer på Ålgård i Gjesdal kommune våknet av at noen stjal et kjøretøy fra adressen. Melder fant selv igjen kjøretøyet i nærområde kort tid etter. En patrulje ble sendt til stedet for å gjøre undersøkelser. Forholdet er politianmeldt.