Væpnet politi pågrep mann i Sandnes

I ettermiddag var det ifølge politiet en hendelse i Ålgårdsveien i Sandnes, hvor en mann (28) ble truet med noe han oppfattet som et våpen. Like etter 20 i kveld pågrep bevæpnet politi en mann (35) for trusler. Mistenkte er kjent av politiet fra før. Sak opprettes.