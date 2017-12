Væpnet aksjon ved Stavanger universitetssykehus

– En mann er bevæpnet med kniv inne i sykehusbygget. Det er ingen som har kontroll på han. Politiet går gjennom bygget nå, opplyste pressevakt ved sykehuset, Gottfred Tunge, til NRK like før klokken 13.00.

Politiet bekrefter at det pågår en aksjon ved Stavanger universitetssykehus, men ingen vet foreløpig hvor mannen befinner seg. De presiserer at det fikk melding om en mann med en knivlignende gjenstand.

– Politiet fikk inn en melding klokken 12.20 at det skal ha blitt observert en person med en knivlignende gjenstand. Vi sendte flere patruljer til stedet. Foreløpig har vi ingen nye observasjoner av mannen, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Olaug Bjørnsen, til NRK.

Politiet er også inne på sjukehuset og leter etter mannen som er bevæpnet med kniv. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

NRK får bekreftet at sykehusledelsen for øyeblikket sitter i et beredskapsmøte for å finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen. Politiet bekrefter at sykehuset for øyeblikket driftes som normalt.

Klokken 13.20 melder politiet at de ikke har gjort noen nye observasjoner. Politiet fortsetter søket i og ved sykehuset.

Politiet opplyser at de er på stedet med flere patruljer. Det var VG som først meldte om aksjonen ved sykehuset.

