Væpnet aksjon på E39 ved Skurve

En større politipatrulje tok i 18-tiden oppstilling ved E39 på Skurve, like nord for Ålgård. Der pågrep de en mann som kom kjørende nordover. Den pågrepne ble fraktet til politihuset i Stavanger. Ifølge innsatsleder Runar Heggen foregikk pågripelsen uten dramatikk. Politiet vil foreløpig ikke si noe om bakgrunnen for pågripelsen.