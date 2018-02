Væpnet aksjon i Kopervik

Store politistyrker har omringet et bolighus på Eide i Kopervik, stuevinduet er knust og bevæpnet politi har sikret hele utsiden av boligen, forteller et vitne til NRK. Vaktleder ved Haugesund politistasjon bekrefter at det pågår en aksjon i Kopervik, men vil ikke si noe mer. Politiet var på samme adresse også i går, da med narkohund på stedet.