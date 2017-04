Væpnet aksjon hos mann som truet taxisjåfør med luftgevær

– Klokken 19.20 fikk vi melding fra en taxisjåfør som hadde blitt truet av en kunde som han nettopp hadde kjørt hjem til Voll, sør i Sola. Han hadde blitt truet med et geværlignende våpen, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Føyen.

Politiet gjorde sine undersøkelser og valgte å aksjonere. Væpnet politi slo mot adressen i Sola og fant to våpen hos mannen. Det han hadde truet med var et luftgevær, men politiet har forståelse for hvorfor taxisjåføren (28) ble redd.

– Det ble relativt raskt avklart og vi fikk kontroll på mann og våpen. Luftgeværet har likt utseende som et vanlig våpen.

– Hva er grunnen til at han truet taxisjåføren?

– Det vil etterforskningen vise, men det rundt oppgjøret av turen. Det er også beruselse involvert, sier Føyen.

Mannen i 60-årene kan ikke kjennetegnes som en kjenning av politiet.

– Sa han noe om hvorfor han gikk rundt med luftgevær?

– Det kan jeg ikke si noe om. Nå blir han pågrepet, brakt i arrest og vil bli avhørt, sier Føyen.