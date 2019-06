Væpna aksjon i Sandnes

Politiet rykka væpna ut på melding om røykutvikling i ett hus ved Fløysvik i Sandnes. – Grunne til at politiet bar våpen var fordi vi fikk opplysninger om at det var våpen i huset, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit. Det ble fort konstatert at ingen var hjemme, og brannvesenet har nå kontroll på situasjonen.