Væpna aksjon i Kopervik

Væpna politi rykte ut til ein leilegheit i Kopervik, etter tips om at ei kvinne som gjekk rundt med øks. Kvinna vart ikkje veldig glad for besøk, men politiet fekk til slutt kontroll på situasjonen. Kvinna vart køyrd til legevakta for oppfølging.