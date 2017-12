– Me fekk telefonar i åttetida søndag morgon, frå to ulike meldarar, som begge var tilfeldig forbipasserande. Den eine fortalde at han prøvde å få liv i ein person som låg i sjøen, fortel operasjonssjef Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt.

Redningsmannskap blei varsla, og då dei kom fram var den eldre mannen henta opp av sjøen, og den eine av meldarane var i god gang med å gi hjarte og lungeredning.

Melding om at ein eldre mann var funnen i sjøen ved Smedasundet, kom i åttetida søndag morgon. Foto: Haugesund Foto

Ambulansepersonell overtok opplivingsarbeidet og fekk frakta mannen til sjukehus med ambulanse.

– Der går ennå gjenopplivingsforsøket føre seg, og det siste eg høyrde var at mannen ennå var bevisstlaus, seier Randulff i 0930-tida, søndag føremiddag.

Truleg ikkje noko kriminelt

Politiet veit ikkje korleis mannen har enda i sjøen. Dei er søndag føremiddag på plass ved Smedasundet, like nord for brua over til Hasseløy, (Bakarøynå), og snakkar med vitne.

– Det er ikkje mistanke om at noko kriminelt har skjedd, understrekar operasjonssjef Randulff.