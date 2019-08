Uvisst hva som skjedde

Trekkvognen med henger har kommet kjørende inn på parkeringsområde for lastebiler på Vikeså i Bjerkreim. En gutt på fem år har forlatt bilen han satt i og gått i retning traileren. På en eller annen måte har gutten fått hånden sin under et bakhjul på hengeren.