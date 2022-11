Utvisingar og raude kort på Nærbø

Nærbø sine handballherrar blei slått ut av cupen med eit smell i går. Ein ting var at dei tapte 30–38 i heimekampen mot Elverum. Vel så stort inntrykk gjorde det at kampen inneheldt heile 16 to-minuttars utvisingar og i tillegg to raude kort. Begge dei gjekk til Elverum.