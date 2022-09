Utvidar havvind-senter utanfor Karmøy

Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE, har gitt løyve til å utvide testsenteret for havvindmøller i havet utanfor Karmøy. Utvidinga er frå to til seks testplassar, slik at det ved full drift kan produserast mellom 200 og 400 GWh vindkraft. Testsenteret er den einaste staden i landet kor det er ein flytande vindturbin som er knytt til kraftnettet på land. Det er Marin Energi som har konsesjon til drift.