Utsira-ordføreren: Nok et møte om Utsira Nord uten konkrete løfter

Ordfører Marte Eide Klovning på Utsira er i ferd med å miste tålmodigheten med regjeringen. I dag var hun i møte med energiminister Terje Aasland for femte eller sjette gang om Utsira Nord.

– Jeg føler vi blir invitert for å holde oss litt varme. Jeg sa at jeg forventer noe mer, enn at de skal si at de har forståelse for at vi har utfordringer.

Utsira kommune skal være vertskommune for Utsira Nord som er flytende havvind-turbiner. Men kommunen har ingen garantier for at de får noe igjen for det. Energiminister Terje Aasland har lovet at kommunen skal sitte igjen med noe, uten å være mer konkret enn det.

– Vi har i tre år brukt to årsverk for å tilrettelegge for statlige aktører som Statnett og Meteorologisk institutt, hjulpet konsortier til å forstå arealplanen vår og vi har fuglekompetanse som mange har benyttet seg av. Dette går utover arbeidet vi ellers skal gjøre i kommunen.

– Vi forventer at vi sitter igjen med noe i form av midler og arbeidsplasser.

Utsira kommune er Norges minste kommune i folketall og har et årsbudsjett på 40 millioner kroner.

I vår søkte de om ekstra skjønnsmidler fra Kommunaldepartementet. Det har de ennå ikke fått svar på.

– Den søknaden kjente ikke Energidepartementet til. De lovet i møtet i dag at de skulle ta tak i den.

– Jeg var ganske tydelig i møtet, og sa at nå må de bli mer konkrete, for dette er ikke godt nok.

– Jeg opplever at de forsto at vi er utålmodige, og tar oss seriøst og vil følge oss opp.