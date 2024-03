Utsetter ungdomskort i Ryfylke - igjen

Oppstart for gratis ungdomskort i Ryfylke er utsatt for andre gang, skriver Strandbuen.

Ryfylkerådet bestemte sist høst at alle ungdommer mellom 15 og 22 år, som har bostedsadresse i Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand, skal få tilbud om gratis ungdomskort fra Kolumbus.

Ordningen skulle starte 1. januar i år, men ble først utsatt til 1. april. Nå er den utsatt igjen – på ubestemt tid på grunn av tekniske løsning og usikkerhet rundt finaniseringa.