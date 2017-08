Utsetter Trollpikken-markering

Pågangen av folk til Trollpikken i Egersund er så stor at arrangementet på lørdag må utsettes, skriver Dalane Tidene. Planen var en folkefest som takk for hjelpen til B&G og Aker Solutions når ting roet seg ned. Utfordringen er at besøket til den nye turistattraksjoen bare øker.