Utset gjenopning av Melkøya

Gjenopninga av Equinor sitt gassanlegg på Melkøya i Nord-Norge er utsett i ei veke. Anlegget blei stengt etter ein brann i 2020, og skulle etter planen gjenopnast i morgon. Det er ein defekt del i ein kompressor, som har skapt problem for oppstarten. Me tar den tida me treng for å få til ei sikker gjenopning, seier Grete B. Haaland, direktør for landanlegg i Equinor.