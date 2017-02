Utsatt for pengeutpressing etter Skype-sex

– Vi ønsker å advare folk mot å delta i seksuell aktivitet foran kamera, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Charles Bøgild.

Politiet sendte mandag kveld ut en Twitter-melding der de informerer om at de i løpet av de tre siste ukene har mottatt tre meldinger om utpressing etter sex-chat på Skype. Personer skal her ha blitt presset til å betale for å unngå at sexvideoene skal bli delt med andre.

Operasjonslederen vil ikke si noe om omstendighetene rundt de tre tilfellene. Han ønsker heller ikke å svare på om det er kvinner eller menn som har henvendt seg til politiet.

– Vi registrerer at det nå har vært flere slike meldinger den siste tiden, og ønsker å advare folk. Det er viktig å være føre var i situasjoner som dette, sier Bøgild.

NRK.no har tidligere skrevet om veiledningstjenesten Slettmeg.no, som har hjulpet flere med å slette personlige bilder og informasjon på nett etter utpressing.