Utsatt for forskjellsbehandling

Initiativtakerne bak en ny kristen friskole på Ålgård i Gjesdal er svært kritisk til behandlingen de har fått av Gjesdal kommune, og mener de er utsatt for forskjellsbehandling og maktmisbruk, skriver Gjesdalbuen. Kongstun Kristne friskole vil bygge om et tidligere hotell til skole, men formannskapet avviste planen i desember etter at rådmannen mente politikerne burde si nei. Kongstun har nå fått medhold i at saken skal behandles av kommunestyret.