Utreder ny E39-alternativ

Fra før har Statens vegvesen jobbet med tre alternativer for ny E39 sør for Sandnes, den ytre, indre og midtre traséen. Det kom 161 høringsuttalelser, blant disse et forslag til ny veilinje fra Moi til Bue. Nå blir dette også utredet skriver Jærbladet.