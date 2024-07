– Dette var verst mulig timing.

I slutten av august skal artister som Kygo, Gabrielle og Sigrid spille på festivalen Utopia i Stavanger. Da passer det dårlig for festivaldirektør Espen Knoph at Utopias Instagram-konto blir hacket i midten av juli.

Festivaldirektøren forklarer at de er inne i en kritisk tid, med halvannen måned igjen til festivalstart.

Hver dag som går uten tilgang til Instagram-kontoen, gjør at de taper verdifull markedsføring.

Festivalen arrangeres for åttende gang i Stavanger i år. I fjor var det flere som forsøkte å snike seg inn.

Hackerne har gitt kontoen nytt navn. Foto: Philip Kollstrøm / NRK

Mottok e-post fra USA

Knoph forteller at da han våknet opp mandag morgen, skulle han bare inn på Instagram-kontoen og sjekke innlegget som skulle publiseres denne dagen. Så langt kom han ikke.

På skjermen står det at passordet er endret. Det samme er e-postadressen.

– Like etter mottok vi noen e-poster, med informasjon om at det har skjedd en innlogging fra Texas i USA. Så får vi en e-post hvor de skriver at de har kontroll over Instagram-kontoen vår.

Espen Knoph er festivaldirektør for Utopia, og oppdaget at de var blitt hacket. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Stoler ikke på utpresserne

Dersom Knoph og resten av Utopia-arrangørene ville ha tilbake kontoen sin, måtte de kontakte hackerne umiddelbart. Ellers ville kontoen selges videre til noen andre.

Hackerne har ikke publisert noe, men har endret navn på kontoen.

– Dette virker som ren utpressing. De er på jakt etter et pengebeløp for å gi oss kontoen tilbake, sier Knoph.

– Jeg stoler jo ikke på dem. Jeg regner med at hvis vi hadde gitt dem pengebeløpet, hadde vi ikke fått kontoen tilbake uansett, sier festivaldirektøren.

Mandag forsøkte Knoph i fire timer å få en oppklaring fra Instagram. Men, etter flere videomøter og telefoner endte festivaldirektøren opp med å få beskjed om å sende en vanlig henvendelse på e-post til Instagram.

– Det er ikke bare å ringe et telefonnummer og få kundeservice. Det er jo et stort system. Status nå er vel egentlig at vi har sendt en forespørsel til Instagram om å overstyre kontoen, og gi den tilbake til oss. Vi har foreløpig ikke fått noe svar.

Han har enda ikke kontaktet politiet, og ønsker aller helst at Instagram selv gir dem tilbake kontoen.

Dette publiserte Utopia-arrangøren på sin egen Facebook-side på tirsdag. Foto: Skjermdump fra Utopias Facebook-side

Vil ta lang tid å bygge opp følgerbasen

– Hadde dette skjedd i januar ville jeg ha pustet roligere. Det å bygge opp igjen en følgerbase som det vi hadde, med 11.000 følgere, tar som regel mange år.

Som en nødløsning har de nå opprettet en ny Instagram-konto.

– Hvor mange følgere har dere fått på den nye kontoen?

– Den ble opprettet for noen minutter siden, så det er ikke mye. Det vil nok ta lang tid før vi er på de nivåene vi har vært på det siste halvåret, dessverre. For oss er jo det helt kritisk.

I fjor var det solgt 12.000 billetter til Utopiafestivalen i Stavanger. Foto: Tom Edvindsen

Festivaldirektøren trøster seg med at de likevel har følgere på andre plattformer. De har både et nyhetsbrev med 14.000 påmeldte, og en Facebook-konto med 13.000 følgere.

– Enn så lenge tror jeg vi skal klare oss. Men det er selvfølgelig et ekstremt uromoment. Dette er en periode vi skulle gjort alt annet enn å prøve å få svar fra Instagram og Facebook.

NRK har sendt en e-post til Meta, som eier Instagram, om de har en kommentar. De har foreløpig ikke besvart e-posten.