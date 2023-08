Utopia åtvarar om billettsvindel

Utopia-festivalen har fått tips om at det er falske billettar og festivalband i omløp. Og dei ber folk om hjelp til å finne utav kven som står bak slik at dei kan hindra meir svindel.

Festivalen går av stabelen i Stavanger nå i helga og er utseld. 12.000 billettar er selde både på fredagen og laurdagen.

– Det har vore mykje svindel. Festivalen blei utseld for 13 dagar sidan og etter det så har det vore mykje på nettet og elles. I dag fekk me ein del bilete frå snapchatgrupper der folk laga og kopierte armbanda våre, seier festivalsjef Espen Knoph til NRK.

Men armbanda blir sjekka og folk som har kjøpt slike falske billettar slepp ikkje inn.

– Og i dag har me sett inn ekstra tiltak for å sjekka at banda er ekte, seier Knoph.