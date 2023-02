Utløyste airbag – køyrde vidare

Ei kvinne i 70-åra fortsette køyringa, sjølv etter at airbagen i bilen hadde løyst seg ut. Dette kom fram etter at politiet sjekka ein parkert bil med utløyst airbag i krysset Skolegata/Karlsminnegata i Stavanger, tysdag føremiddag. Politiet opplyser at sjåføren var rusa under køyreturen, og at ho nå er tatt med til legevakta for å blodprøve.