Utløste brannalarm for å rekke fly

Mannen i slutten av 40-årene skulle med Wizzair sin avgang til Szczecin i Polen søndag morgen. Men mannen var sent ute, og tok drastisk virkemiddel i bruk for å rekke flyet.

– Det ble først antatt at brannalarmen ble utløst ved en teknisk feil. Men det viste seg at en mann utløste brannalarmen ved utgangen, og det var noen som så at han utløste alarmen, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.

Politi gikk om bord i flyet, og tok med seg mannen til Stavanger politistasjon.

Brannalarmen førte til at flyplassen ble evakuert. Brannvesenet hadde også full utrykning, sier Tallaksen.

– Brannvesenet har sine prosedyrer, så de hadde full utrykning, sier Tallaksen.

Situasjonen ble avklart i løpet av 10-15 minutter.

Vil få reaksjon

Den desperate mannen som skulle til Polen, kan nå vente seg en reaksjon fra politiet. En jurist skal nå vurdere alvorlighetsgraden i det at han satte i gang brannalarmen.

– Nå ble det heldigvis ingen konsekvenser for flytrafikken, ifølge Avinor. Men vi ser svært alvorlig på at folk gjør sånne handlinger, sier Tallaksen.