Utesteder i Stavanger er konkurs

Utestedene Hexagon, Champs Sportsbar, Gossip og Stavanger Underground er konkurs, skriver Stavanger Aftenblad. Alle stedene ligger i det samme bygget, Skagen 21.

– Det er to hovedårsaker til at vi nå må gå til det skrittet å begjære oppbud. Det ene er at leiekontrakten vår med huseier utløp ved årsskiftet. Det andre er at vi har slitt med dårlig besøk og omsetning over en periode, sier daglig leder og hovedeier i Kjelleren AS, Tina Hinberg Alexandersen, til Aftenbladet.