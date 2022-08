Utelukkar ikkje ytterlegare pågripingar

Dei to som er sikta for valdshendinga på Hana er kjende for politiet frå før av.

– Det er beslutta pågriping av ytterlegare ein mann som er sikta for same forhold, og politiet utelukkar ikkje fleire pågripingar i saka, seier politiadvokat Christine Kleppa til NRK.

Politiet koplar hendinga til eit kriminelt miljø og meiner det kan vera snakk om fleire involverte.