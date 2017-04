Uteboere på Ålgård

I et lite skogholt langs veien på Ålgård kan forbipasserende se et telt på dagtid, og bål på kveldstid. Et par fra Stavanger eksperimenterer med et liv i naturen.

– Det blir hyggeligere å lage mat, det blir hyggeligere å vaske opp, det blir i det hele tatt hyggeligere å være sammen, sier Stine Filskov.

Rune Hetlid og Stine Filskov bor i et telt på Ålgård. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er helt klart at vi kommer nærmere hverandre, skyter Rune Hetlid inn.

Det ser kanskje ut som en telttur for dem som kommer forbi, men paret har bodd her i halvannen måned. Ved oppvaskbenken, som er laget av greiner mellom to trestammer, er det ikke noe savn av moderne fasiliteter.

– Det er en fantastisk utsikt her, det har ikke et vanlig kjøkken. Det føles ikke tungvint, det er fint å ta seg tid til å gjøre ting, sier Filskov.

Tid for nummer to

Det evige problemet for lettvarianten av teltturister, er hvor du skal gå på do. I hvert fall om det er den faste utgaven du skal levere.

Rune Hetlid nyter utsikten fra toalettet. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hetlid vandrer mellom trærne for å finne et passende sted. I hånden har han noe som ser ut som en campingstol, med hull i midten.

– Toalettet er denne stolen. Vi legger en biopose nedi, og så er det bare å sette seg ned og nyte utsikten.

Nei fra kommunen

Hetlid hadde en del krav som måtte innfris før prosjektet kunne gå i gang. Et av dem, at det var tilgang til rent vann. De fant aktuelle tomter hos kommunen, men fikk avslag på å kunne bo der.

Nå er kravene oppfylt på en privat tomt. Grunneier Terje Edland var umiddelbart positiv til prosjektet.

– Jeg syntes det hørtes spennende ut, at folk selger alt de har og vil bo i telt. Det er litt annerledes, og da ble jeg nysgjerrig på det, men jeg kunne absolutt ikke tenkt meg å bo sånn selv, sier Edland.

Ikke noe opprør

Begge er i full jobb. Hun er sykepleier, han er prosessingeniør. Hun pendler med bil, han med sykkel eller buss. Fra skogholtet på Ålgård.

Det er lett å dra tankene mot at dette er et opprør mot livet vi lever i dag. Bruk- og kastsamfunnet, eller konkurranser om størst hus og bil. Paret avviser at det er motivasjonen.

Stine Filskov ved oppvaskbenken. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vi har ikke noen filosofisk tanke bak, vi tar det bare som det kommer, sier Filskov.

– Det er et eksperiment, vi skal se hvor lenge vi holder ut. Vi er ikke akkurat A4-mennesker, utfyller Hetlid.

Uansett er telturen over til sommeren. Da skal paret til Tanzania for å hjelpe til på et sykehus.

