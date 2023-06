Utdrikkingslag med bombespøk i Stavanger: No er dei dømt til fengsel

– Min klient er informert om at han får 60 dagars fengsel utan vilkår. Han vil vurdere om han vil anke. Han er veldig skuffa, seier forsvararen til brudgommen Harald Søndenå Jakobsen.

I dag fall dommen etter at eit utdrikkingslag gjekk over styr i Stavanger i fjor sommar.

Politiet fekk melding om at ein mann med finlandshette hadde kasta frå seg ein sekk på uterestauranten til Olivia i Stavanger sentrum, ropt noko på eit ukjent språk og sprunge bort frå staden.

Gjestar og andre i nærleiken sprang frå alt dei hadde idet politiet kjem til staden.

Politiet evakuerte folk frå området, og får etter elleve minutt kontroll på personen som skal ha gjort dette ved konserthuset litt utanfor sentrum, om lag 6–700 meter frå hendinga.

Politiet får då vite at det heile skal ha vore ein del av eit utdrikkingslag. Hendinga vart filma og sekken var ufarleg.

I dommen står det:

«Ut fra handlingens og situasjonens objektive kjennemerker, finner retten at bombetrusselen uten noen tvil var egnet til å etablere alvorlig frykt for de intetanende gjestene som satt ved de nærmeste bordene om at død og lemlestelse ville ramme dem selv og deres nærmeste som satt med dem (herunder barnefamilier), idet det ble oppmerksom på det som skjedde.»

– Det var aldri min klient sin intensjon å skremme nokon. Alle dei tiltalte beklaga overfor dei fornærma som møtte i retten, seier forsvarer Jakobsen.

– Totalt tankelaust

– Det er tankelaust. Det er totalt tankelaust. Og med konsekvensar for så mange. Eg kunne brukt mange sterke ord om det her, men no får vi sjå kva vi gjer med det utdrikkingslaget.

Det sa operasjonsleiar hjå politiet, Jøran Solheim, då han snakka med NRK etter hendinga i fjor.

Fleire som var til stades skal ha sagt til NRK at dei var redde for å døy.

Hendinga skjedde dagar etter terrorangrepet i Oslo. Fire menn blei etter kvart tiltalt i saka. Alle la seg flate i retten, men vedgjekk ikkje straffskuld.

Retten trudde ikkje på dei tiltaltes forklaringar om at dei ikkje skjønte at dei skapte frykt:

«Å iscenesette det som i det ytre fremstår som et bombeattentat i byrom der gjerningspersonen ikler seg finlandshette, kaster fra seg en sekk i en folkemengde og løper fra stedet, spiller nettopp på disse grunnleggende elementene i allment kjente forestillinger som er med på å skape frykt for død og lemlestelse med påfølgende kaos der dette utføres. Dette har avgjørende betydning for vurderingen av forsettet for samtlige av de tiltalte. Når tre av de tiltalte i tillegg er kjent med at det også skulle ropes Allah! i det brudgommen kastet sekken, var disse tre dessuten kjent med at hendelsen ble tilrettelagt med et skinn av islamsk terrorisme.»

Politiet var væpna ettersom terrortrugselen i Noreg blei rekna som høg på tidspunkt hendinga skjedde.

Må betala

Alle dei åtte personane som var del av utdrikkingslaget vart tekne til politistasjonen. Telefonane deira vart beslaglagt og politiet har sikra video av hendinga frå desse.

Politiet oppretta straffesak for grove trugslar. Alle deltakarane i utdrikkingslaget vart meldt. No er fire menn dømt. Tre av dei er i 20-åra, mens den fjerde i 30-åra.

Tre er dømt til 60 dagars fengsel, medan den siste er dømt til 45 dagars fengsel.

Dei må i tillegg betala 10.000 kroner kvar i sakskostnader.

– Min klient er skuffa fordi retten har sett totalt bort frå forklaringane deira. Dommaren meiner at dei burde forstått at dei kunne skape alvorleg frykt, seier forsvarer Jakobsen.