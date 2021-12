Utdanningsforbundet vil innføre hjemmeskole for alle elevene ut året

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– 5., 6. og 7. klasse kommer ikke, sier Gustav Andersen Bethuelsen, og kikker ut på den tomme skolegården fra klasserommet sitt.

– Det er gult nivå, sier klassekamerat Anders Storesund Godeseth.

Alle førsteklassingene på Skadberg skole i Sola kommune i Rogaland vet at skolehverdagen er annerledes nå.

For mens 5. til 10. klasse har hjemmeskole og digital undervisning, skal de yngste elevene møte på skolen.

Det reagerer lærerne på småtrinnet sterkt på.

Frykter juleferie uten familien

Lærer Mona Risnes underviser førsteklassingene ved Skadberg skole. Hun er redd for å bli smittet og sittende i isolasjon eller karantene i jula.

I verste fall kan juleferien hos familien i Trøndelag ryke.

– Jeg har ingen familie i Rogaland, og det blir kjedelig å sitte alene, sier Risnes.

Hun beskriver en jobbhverdag der det er helt umulig å holde avstand til elevene.

– På første trinn er det mye hender og bein, det er snue og tårer. Det går ikke an å være tilbakeholden på den omsorgen jeg gir til mine elever, for de har behov for det, sier Risnes.

Situasjonen er derimot helt annerledes for kollegaen hennes i sjetteklasse.

Tillitsvalgt: – Urettferdig

I etasjen under Risnes og førsteklassingene sitter nemlig Maja Indregaard Jusnes. Hun underviser sjetteklassinger på trygg avstand gjennom dataskjermen.

Med digital undervisning trenger hun ikke være redd for juleferien sin. Men hun er imot ordningen med hjemmeskole kun for de eldste.

Maja Indregaard Jusnes er lærer og tillitsvalgt. Foto: Erik Waage / NRK

– Det er veldig urettferdig. Jeg synes den beste løsningen vil være at skolene stenger fredag 17. desember, sier hun.

Hun understreker at det ikke handler om at lærerne ikke vil jobbe.

– Vi ønsker å gå på jobb. Men dette kan vi eventuelt ta igjen til våren, sier hun.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) sier han har forståelse for at lærerne på småtrinnet er frustrerte. Men han er mest opptatt av elevene.

– Som skoleeier er vi primært til for elevene. Mange undersøkelser viser at de yngste trenger å være fysisk til stede på skolen, sier han.

Tom Henning Slethei, ordfører i Sola. Foto: Erik Waage / NRK

Leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød i Utdanningsforbundet i Rogaland har fram til nå ment at den beste løsningen er hjemmeskole kun for de eldste barna.

Nå har hun snudd.

– Jeg må nok bite i meg det der. Vi får veldig mange tilbakemeldinger fra lærerne, for de skjønner det virkelig ikke. Situasjonen utvikler seg fra time til time, og nå er det vanskelig å forstå at de yngste skal bli igjen på skolen, sier hun.

Forstår ikke hvorfor skolene er åpne

Hun sier lærere, foreldre og elever er redde for ikke å kunne feire jul med hele familien.

– Jeg ser ingen annen løsning enn å stenge skolene nå og ha digital undervisning. Konsekvensene av dette er mye mindre dramatiske enn forrige gang vi innførte hjemmeskole for alle. Ingen skjønner lenger hvorfor vi holder åpent.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød, leder i Utdanningsforbundet i Rogaland. Foto: Arild Eskeland / NRK

Tednes-Aaserød sier hun forstår Sola-ordføreren når han sier kommunen vil skjerme de yngste elevene.

– Men dette handler om å gi folk en verdig jul. Det trenger vi mer enn noen sinne nå.

Lærere over hele landet reagerer nå på at det nå er blitt en ulempe å jobbe på småtrinnet.

– Jeg har lyst til å reise hjem til jul. Men jeg har også lyst til å bo og jobbe her. Og jeg har lyst til å jobbe i førsteklasse, sier Mona Risnes.