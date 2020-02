Utbyggingskostnader stemmer

En gjennomgang av 66 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel i perioden mellom 2007 og 2018, viser at de fleste av prosjektene ender opp med utbyggingskostnader i samsvar med estimatene. – Det viser oss at prosjektene har hatt en positiv utvikling, sier Niels Erik Hald, underdirektør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet.